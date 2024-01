Conferenza stampa di Allegri pre Salernitana-Juve: la diretta

Massimiliano Allegri parla alla vigilia di, match che chiude il girone di andata del campionato. I bianconeri, che restano a meno due dall'Inter - in campo oggi contro il Verona, alle 12.30 - cercano un altro successo in grado di rilanciarli a pochi passi dalla capolista. Pere per il gruppo, l'obiettivo è semplice: girare a 46 punti in 19 partite. Un traguardo importantissimo, se pensiamo alle premesse della vigilia."Le insidie? Ci sono. Giocare a Salerno non è semplice, l'ambiente, dopo la vittoria di Verona in campionato, ha ancora tante speranze di raggiungere la salvezza. In Coppa Italia è stata partita a sé, domani sarà totalmente un'altra partita"."Domani dovrebbe giocare Nicolussi Caviglia per Locatelli""Non è dare continuità, ce l'hanno... Chi gioca dall'inizio o chi subentra, sono giocatori importanti. Sono stati fatti cambi l'altra sera e sono entrati giocatori bravi nell'uno contro uno come Weah e Yildiz. Non conta chi è titolare nel calcio di oggi, domani dovrò spezzare la partita a qualcuno. Mancherà Cambiaso, ha 38.5 di febbre, vediamo come sta, ma difficilmente sarà della partita"."Non ha ancora fatto niente di allenamento, è indietro, mancherà un po' di tempo per la ripresa. Speriamo di averlo il prima possibile. Averli è un bene, siamo a metà stagione, bisogna chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi. Serve una partita migliore, a livello di testa, di giovedì. Sarà con difficoltà maggiori".- "Non si può pensare... Bisogna continuare a lavorare, ora stiamo bene anche di testa. Non serve esaltarsi per la partita dell'altra sera, l'importante è non abbassare mai la guardia. La partita dell'altra sera è finita, domani altro test importante. Abbiamo la possibilità di approdare poi in semifinale di Coppa Italia e serve allenarci bene. Giochiamo come ci alleniamo"