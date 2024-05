Conferenza stampa Allegri pre Roma-Juventus



Di cosa parla Massimiliano Allegri in conferenza?

Rieccoci. Altro appuntamento con la conferenza stampa di, stavolta alla vigilia di Roma-Juventus: è il primo match point per la qualificazione alla prossima. In caso di vittoria, infatti, i bianconeri sarebbero certi di aver raggiunto l'obiettivo prefissato dal tecnico e dalla società, soprattutto quando il sogno scudetto si è infranto in mille pezzi.Allegri sarà a Roma senza Alex Sandro : sovraccarico muscolare per l'esterno brasiliano, che non partirà con la squadra."Come sta la squadra? Ci avviciniamo bene, vediamo domani se saremo in grado di vincere. L'ultima in trasferta è stata a Lecce. Roma forte, sta facendo benissimo nonostante il ko di giovedì. E' una Roma che ha qualità tecniche, vive un momento di entusiasmo. Sarà bella, affascinante da giocare. Difficile e complicata".- "Ha fatto una buona partita, sta meglio, è più in fiducia. Potrebbe giocare dall'inizio. Domani mancheranno Alex Sandro, che non ha recuperato da un fastidio, e l'altro è Kenan. Non si allena e non partirà per Roma".- "Troppo severo? Sono dati di fatto. Il girone d'andata abbiamo fatto 46 punti, al ritorno non siamo riusciti a fare quanto fatto all'andata. Ma abbiamo fatto molto peggio. Siamo lì, vicino all'obiettivo, e serve essere concentrati. Finché non abbiamo la matematica certezza, serve stare attenti. Il calcio ti dà sempre delle sorprese".- "Cambiaso o McKennie? McKennie ha fatto un'ottima stagione. Ci sono momenti in cui l'allenatore fa delle scelte diverse. Ma c'è bisogno di tutti. Davanti, dispiace non avere Yildiz, ma Kean sta meglio, lo stesso Milik dopo il gol di Roma con la Lazio che ci ha dato la finale, è più in fiducia. Sabato quand'è entrato col Milan ha fatto bene. C'è bisogno di tutti. 4 partite di campionato e una di Coppa Italia. Anche chi gioca 15 minuti può essere decisivo. Cambiaso può giocare mezzala, esterno, viene dentro al campo. E' cresciuto molto e può crescere pure di più"."Ringrazio Daniele per le parole. Io ho giocato con suo papà nel Livorno, nel 1986. Alberto stava finendo di giocare, persona meravigliosa. Ha dato molto entusiasmo alla Roma, un po' di spensieratezza, nonostante l'ottimo lavoro di Mourinho, ma la Roma aveva giocato due finali in due anni. Daniele è giovane, è agli inizi e può fare una bella carriera. Arrabbiato? Troveremo una Roma che per loro potrebbe essere l'ultima spiaggia. Troveremo una Roma arrabbiata da giovedì, che vuole tornare prepotentemente a combattere per le prime 4 e servirà una bella partita"."Quanto si sente juventino? Ormai sono 8 anni più 2 che non ho allenato, che vivo a Torino. Ho avuto la fortuna di far parte di questa famiglia, di questo club, che ha un dna unico come altre squadre. Difficilmente cambierà. Può essere modellato, ma non cambiato. Il dna di ogni società va rispettato".Allegri tornerà certamente sull'obiettivo Champions da raggiungere e potrebbero esserci novità sul suo futuro. Il tecnico non ha ancora incontrato la società per discuterne. Riguardo alle tematiche di campo, occhio a possibili cambi di formazione: Alcaraz scalpita.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.