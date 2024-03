Conferenza stampa Allegri in diretta: la cronaca



I temi della conferenza stampa

La Juventus si prepara ad affrontare ilin un'importante partita di Serie A e l'allenatore bianconero,, si presenta nella classica conferenza stampa alla vigilia dell'incontro per discutere i dettagli della sfida e affrontare la recente crisi di risultati della squadra."Come sta il gruppo? Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Coscienti del momento che stiamo attraversando. Abbiamo lavorato bene, siamo rimasti in Continassa perché sappiamo l'importanza della partita. Milik l'abbiamo perso, ha avuto un problemino ieri in allenamento, stamattina di nuovo, ha fatto alcuni esami e va rivalutato dopo la sosta. Perin torna, ci sarà De Sciglio. Saranno più o meno tutti a disposizione. Rabiot lo stesso. Bisogna vedere le cose in maniera positiva""Ho parlato con la squadra, insieme abbiamo deciso di rimanere una sera in più alla Continassa. E' un momento in cui bisogna riprendere il cammino che in quest'ultimo mese ci è mancato. Domani è importante per tutti, i tifosi ci sono sempre stati e ci saranno anche domani. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere che è la qualificazione Champions, e poi la semifinale di Coppa Italia da giocare"."Domani ha probabilità di giocare. Le ultime due fuori? Scelta tecnica. Iling stava facendo bene in allenamento. Sono scelte anche per motivare un po' tutti i singoli giocatori. Iling ha fatto buone partite"."Abbiamo Kean, Chiesa, Vlahovic e Yildiz. Dispiace per Milik, che aveva fatto gol. Oggi uscirà il comunicato su Milik"."Stimolo per restare? Credo che sia frutto del lavoro fatto dal club in questi anni. Restare? Ho un anno di contratto, sono molto sereno. Siamo e dobbiamo essere concentrati sugli obiettivi di quest'anno. Momentaneamente abbiamo raggiunto il Mondiale, un'avventura bellissima, perché è una competizione nuova con grandissime squadre e sarà bello. Gli obiettivi vanno raggiunti, giocare la Champions l'anno prossimo. Per farlo bisogna fare un passetto alla volta e arrivare dentro entro il 25 maggio"."Ripeterebbe quella frase? Bisogna cercare di fare una vittoria noi domani. Abbiamo vinto solo una volta per riprendere il cammino che ci porta fino alla fine, che è la cosa più importante. Sulla frase di domenica scorsa: è normale, il risultato è così, vorremmo fare sempre tre punti. Visto il momento attraversato, il punto è stato buono soprattutto dopo una bella prestazione. Bisogna analizzare gli errori fatti durante la partita"."Paradossalmente prese poche occasioni e presi tanti gol. Ci sono momenti della stagione dove nelle prime o seconde occasioni prendi gol per disattenzione o dettaglio. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e avere più attenzione, quando difendiamo. Ma come squadra e non come singoli"."Non ha 90 minuti, ha sempre fatto differenziato. Averlo però è un bel segnale"."Cos'è emerso? Il calcio non è una scienza esatta. All'inizio andavamo subito in vantaggio e non prendevamo più gol. Delle partite dove fai gol nel secondo tempo e prendi gol nel primo tempo. Ultimamente sono state partite altalenanti. Serve più ordine e compattezza quando non abbiamo la palla. Fase in cui rischiamo troppo. Ieri fatto allenamento alle 15.30, finito alle 18. Dopo la doccia eravamo tutti insieme a cena. Poi allenamento stamattina. Poi ci sono anche video singoli. Momento di responsabilità che dovevamo avere"."Cosa non ho visto? Dopo 2-3 partite secondo me era in calo, Chiesa tornava in buona condizione. Ultimamente ha giocato meno. E' un giocatore che avrà un futuro importante, va lasciato crescere in serenità e senza responsabilità"."Ho deciso martedì, ne ho parlato con la squadra e siamo rimasti una sera in più. Niente di più".Innanzitutto,, analizzando i punti di forza e le debolezze dell'avversario e delineando la strategia che la Juventus adotterà per ottenere la vittoria. L'allenatore ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sull'obiettivo della vittoria e di mantenere un atteggiamento positivo e determinato in campo.Tuttavia, Allegri non ha evitato di affrontare la recente crisi di risultati della Juventus, riconoscendo apertamente le difficoltà incontrate dalla squadra nelle ultime partite. Ha analizzato le possibili cause di questa fase negativa e ha delineato le azioni che la squadra sta intraprendendo per superare questo momento difficile.Una delle iniziative prese dalla Juventus per invertire la rotta è stata l'organizzazione di un mini ritiro prima della partita contro il Genoa. Allegri ha spiegato i motivi di questa scelta, sottolineando l'importanza di concentrarsi e lavorare duramente per migliorare le prestazioni della squadra. Ha espresso fiducia nel fatto che questo periodo di intensa preparazione porterà benefici tangibili sul campo.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.