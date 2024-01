"All'inizio non interessa a nessuno, alla fine è sempre un trofeo.Dobbiamo pareggiarne il meno possibile e vincere il più possibile. Serve fare il meglio possibile. Così da andare avanti e affrontare il Frosinone".Ecco un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: il tecnico ha presentato la sfida contro i campani che inaugura il corso bianconero in Coppa Italia. L'allenatore ha parlato così alla vigilia di Juventus-Salernitana, raccontando anche le prime scelte di formazione