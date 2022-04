13







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Tempo di tornare in campo per la Juve, che domani all'ora di pranzo affronterà il Venezia all'Allianz Stadium con l'imperativo di strappare tre punti che, qualora la Roma non vincesse contro il Bologna, regalerebbero già la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Tanti, come di consueto, i temi trattati da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia, in cui è emersa anche la possibilità di un impiego da titolare di Moise Kean, grande protagonista dell'ultimo turno di campionato grazie al gol decisivo allo scadere contro il Sassuolo. Tra le condizioni degli infortunati e le probabili scelte per il match di domani, il tecnico livornese ha avuto modo di parlare anche di rimpianti e... del collega del Liverpool Jurgen Klopp.

Tutte le ultime dalla conferenza stampa nel video a cura del nostro inviato a Torino Cristiano Corbo: