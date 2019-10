Nota a margine della bellissima e struggente conferenza stampa di Claudio Marchiso, attraverso la quale il Principino ha ufficializzato la scelta di abbandonare il calcio giocato per dedicarsi a nuove opportunità lavorative (svelerà lui quali saranno). Il centrocampista ex Juve non è stato infatti 'accompagnato' durante il suo incontro con i giornalisti da qualche vecchio compagno o da membri dell'attuale Juventus. C'era solo un amico, ormai fraterno, a supportarlo: si trattava di Stefano Sturaro, altro grande elemento della Juve di Massimiliano Allegri, oggi al Genoa. E da Genova è salito fino a Torino, solo per supportare Claudio. Un grande attestato, per un'altra bella storia da raccontare.