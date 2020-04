La conferenza stampa della, che ci ha "tenuto compagnia" in queste settimane per ogni giorno, cambia i suoi orari. Infatti, quello che era un appuntamento quotidiano, diventa bisettimanale. Da oggi, quindi, il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli presenterà i dati alla stampa il lunedì ed il giovedì, come sempre alle 18.00.Per tutti i numeri di oggi, CLICCA QUI