Il tecnico dellaStefanoha parlato indopo il pareggio in casa della. "Non c’è rammarico stasera per i tre punti", un estratto delle sue dichiarazioni. "Spiace per i ragazzi perché poteva essere una gioia vincere contro la Juve. Mi tengo la prestazione e chi ha giocato ha fatto una prestazione ottima, avevamo anche molti assenti. Sono giocatori che ti permettono di fare molto di più. Abbiamo sofferto con ordine, abbiamo fatto una partita che fa una provinciale contro una squadra come la Juve; è stato difficile stasera. Siamo partiti benissimo, con più qualità. Abbiamo rischiato di fare il 2-0 quasi subito. A Torino contro la Juve, se crei così tanto sei stato bravissimo. Vinsi con l’Udinese ricordo qua ma forse con meno occasioni di stasera. Ci siamo comportati bene".