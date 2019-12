Ieri Antonio Conte ha annullato la conferenza stampa pre Fiorentina per rispondere ad una lettera pubblicata da Il Corriere dello sport e commentata da Italo Cucci. Oggi Il Corriere della Sera commenta la scelta del club nerazzurro con un duro editoriale di Guido de Carolis: "Punire i media, e quindi i lettori, lasciandoli fuori è un colpirne dieci per educarne uno - scrive -. Certe ritorsioni non servono, nessuno andava squalificato,«un segnale a tutti i media», ma un gesto autoritario. Chiudersi a riccio, in stile base militare, fa a pugni con la storia dell’Inter che si è sempre distinta per tolleranza. Una pena ingiustificatamente aspra e sproporzionata rispetto alla gravità del fatto la rende forte per un giorno, uno soltanto però. Occorre sì educazione nel criticare, ma voler educare la critica è una reazione sempre molto pericolosa".