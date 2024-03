La Juventus si prepara ad affrontare il Napoli in trasferta nel 27° turno di Serie A. Dopo la vittoria ottenuta contro il Frosinone nell'ultima giornata di campionato, i bianconeri si trovano al secondo posto in classifica con 57 punti. Nel frattempo, il Napoli arriva da una vittoria in trasferta contro il Sassuolo e si trova all'ottavo posto insieme alla Lazio, entrambe a quota 40 punti.



Dal cuore dell'Allianz Stadium, Massimiliano Allegri presenta il big match del Maradona in conferenza stampa. Successivamente, la squadra scenderà in campo presso la Continassa per l'ultimo allenamento, e nel pomeriggio partirà alla volta del capoluogo campano.