La conferenza stampa di Allegri pre Juventus-Milan



Di cosa parlerà Allegri?

Altro giro, altra conferenza. E stavolta l'attesa è importante: Juventus-Milan arriva a pochi passi dal traguardo della qualificazione per la prossima Champions League, e può essere certamente fondamentale, se non decisiva.I bianconeri affronteranno questo match anche per provare l'ultimo assalto al secondo posto, occupato proprio dai rossoneri a quota. Con una vittoria, la distanza potrebbe ridursi a due sole lunghezze."Come ci avviciniamo? Domani è sempre Juventus-Milan, bella, importante, bella da giocare. Scontro diretto. Il Milan è forte, ben allenato, con giocatori di valore. Noi sicuramente il passaggio, più che vittoria perché si è perso, la conquista della finale abbiamo raggiunto in parte un obiettivo che è la finale. Ora tre partite importanti per fare i punti per la Champions"."Bremer ha avuto un problemino a Cagliari, sta decisamente meglio, domattina valuterò. Recuperati tutti, tre giorni di recupero, domani saremo pronti per fare una bella partita"."Questo non lo so, va chiesto ai tifosi all'estero. Come nella vita, le occasioni vanno viste come opportunità. Il calcio può crescere, chi comanda deve prendere decisioni importanti per migliorare il calcio italiano. Abbiamo due squadre in semifinale di Europa League, una squadra come l'Inter che ha fatto una buona Champions league, le finali dell'anno scorso, noi in semifinale di Europa League. Non è tutto da buttare, non ci si può sedere. Bisognerebbe immaginare il calcio tra 5-10 anni"."Due-tre rinforzi bastano? Su questa domanda dovrebbe rispondere la società e chi fa il mercato. Io faccio l'allenatore, non il mercato. Dico solo che dobbiamo essere concentrati su cosa fare, non abbiamo raggiunto l'obiettivo della Champions. Che è importante. Tecnico, perché ti porta a giocare la Champions League, una Supercoppa, la Coppa Italia. Sarebbe la Juventus impegnata su più fronti, oltre il campionato. Poi c'è l'aspetto economico, che aiuterebbe il club ad avere risorse importanti. Concentrati su quello che c'è da fare, ci sono 15 punti in palio, dietro fanno punti e domani serve fare una partita cercando di tornare a vincere in campionato e non sarà facile"."Stanno bene tutti e due. Valuto Chiesa, che ha giocato un po' di più, o Yildiz. Federico a Roma si è messo a disposizione, ha fatto una buona partita. Anche se si estranea, ha sempre una soluzione"."Gasperini credo abbia fatto e stia facendo un lavoro importante, è una realtà molto cresciuta, con una società importante. Stanno facendo molto bene. Sono in semifinale di Europa League, in finale di Coppa Italia e lottano per la Champions in campionato. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro"."Attestati di stima nei miei confronti? Coi ragazzi bellissimo rapporto, ottimi professionisti, ragazzi che tengono a questa maglia. In questo momento con gli obiettivi davanti vogliamo andare a prenderli"."Il fatto che ambisca il Pallone d'Oro credo che sia normale. E' bello, ognuno di noi deve avere l'ambizione di ottenere il massimo, sennò non migliori. Dusan è migliorato molto dal suo arrivo, sta trovando un equilibrio interiore nel giocare le partite anche quando le cose vengono meno bene. Per il ruolo che ha deve cercare di rimanere nella partita, in qualsiasi momento deve arrivare la palla giusta. Sono molto contento di questo"."Come impresa? Rispondo in modo molto semplice. Non sono le imprese mie, ma di tutte. Di una squadra forte, che è stata. Quest'anno. Non possiamo vincere tutti gli anni. La cosa più importante è che tutti alla Juventus devono avere l'ambizione di ottenere il massimo e vincere. Poi se c'è chi è più bravo, applaudiamo e lavoriamo per migliorare. Quando non si riesce a vincere, soprattutto nel calcio italiano di oggi, per una società italiana è importante giocare la Champions. A livello economico sposta il bilancio di una società. Quindi questo, se noi riuscissimo ad arrivare in Champions quest'anno, credo che in una fase di - non rivoluzione- di un percorso iniziato 3 anni fa, comunque la Juve non sarebbe rimasta fuori dalla Champions, cosa facile quando cambi giocatori e abbassi il livello. Arrivare all'obiettivo della società a inizio stagione, sarebbe un successo. Io sono il primo a cui piace vincere, a tutti piace, ma raggiungere l'obiettivo è quello e a quello bisogna arrivare"."Ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro, mi fa piacere incontrarlo. Non so se è stata la più forte degli ultimi tre anni, ma quest'anno era nettamente la più forte di quest'anno. Venivo preso per matto, ma c'erano dei valori, bisogna essere realisti. L'Inter ha un valore diverso"."Più o meno in linea con quelli dell'anno scorso, come media di occasioni lo stesso. Magari potevamo essere un po' più efficaci"."Domani è una partita dove in caso di vittoria, e non sarà semplice, ci darebbe la possibilità di ambire al secondo posto. Bellissimo risultato e ti tiene viva la competizione fino alla fine dell'anno. Poi c'è la Coppa Italia, e quando dicevo che andare avanti riempie le settimane, quest'anno non abbiamo potuto riempirle, non per demerito nostro ma perché la squadra era arrivata terza... dobbiamo provare a rientrare in Champions, sarà una stagione bellissima, quando giochi tante competizioni è molto bello"."Quello degli allenatori fa parte del gioco. Succede sempre. I discorsi sul bilancio? Sono aziendalista, ma faccio l'allenatore in campo, ormai le società sono delle aziende. Serve centrare gli obiettivi, soprattutto in Italia, dove la partecipazione alla Champions ti sballa il bilancio. Sono numeri. Detto questo: la Juve deve rimanere competitiva. La sfida degli anni e della Juventus, come negli anni precedenti, è essere competitivi all'interno di una sostenibilità. Per la Juventus sarà una bella sfida. Quando ripartirà il campionato, ripartirà con l'obiettivo di vincere. Ma quando si lavora alla Juventus l'ambizione massima deve essere quello di ottenere il massimo risultato, deve essere chiaro a tutti"."A inizio campionato facevamo bene i primi tempi, e i secondi tempi peggio. A Roma abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, tanti passaggi facili. E' una partita importante, c'è pressione. Poi abbiamo avuto occasioni importanti. Abbiamo concesso gol sul primo angolo, poi Vlahovic, Bremer. Abbiamo preso quest'infilata su palla persa e ripartenza. Il secondo gol preso così. Poi due-tre situazioni favorevoli. Se vediamo i passaggi sbagliati, quello sì. Rende più brutta la prestazione. Ma abbiamo avuto buone occasioni"."Preferisce le partite in mezzo alla settimana? La Juventus arriva da un periodo altalenante, a Roma in Coppa Italia è arrivata una sconfitta, ma l'andamento del match e la finale acquisita potrebbero dare nuova forza al gruppo di Allegri. Che vuole conquistare la Champions quanto prima. Non ci saranno squalificati, né sono stati comunicati infortunati finora per il prossimo match. Da valutare le condizioni di Kean, che solo ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo.