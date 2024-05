Ancora una volta, siamo di fronte alla conferenza stampa, questa volta in attesa delle parole di Massimiliano Allegri in vista della partita tra Roma e Juventus. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per la squadra bianconera, essendo il primo vero punto di svolta per garantirsi un posto nella prossima Champions League. La vittoria sarebbe fondamentale, segnando il raggiungimento dell'obiettivo prioritario fissato non solo dal tecnico, ma dall'intera società. Questo soprattutto dopo la delusione della perdita del campionato, momento in cui i sogni di vittoria sono stati infranti.