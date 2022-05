"Il primo modo di preparare la finale è ottenere il rispetto del calcio italiano per farci giocare l'ultima partita di venerdì". Così nella serata di ieri Josè Mourinho ha "invitato" la Lega Serie A a valutare lo spostamento della 38^ giornata di campionato, anticipando al 20 maggio la sfida tra Roma e Torino così da agevolare i giallorossi in vista della finale di Conference League a Tirana del 25. Un'impresa non semplicissima, tanto più perchè le gare da riprogrammare sarebbero almeno altre tre, data l'esigenza di garantire la contemporaneità nell'ultima giornata alle squadre in corsa per gli stessi obiettivi. Ad oggi, dunque, dovrebbe cambiare data anche il match del 22 maggio tra Fiorentina e Juve allo Stadio Franchi, oltre ad Atalanta-Empoli e Lazio-Verona. Al momento, comunque, la richiesta della Roma non è ufficiale.