La Juve attende ancora di sapere se parteciperà alla Conference League o sarà esclusa dalla UEFA dopo le inchieste in cui è stata coinvolta. Il sorteggio ci sarà il 7 agosto e manca quindi sempre meno. Come riferisce Tuttosport, la decisione è attesa nei prossimi giorni e si va verso l'esclusione dalla competizione europea per la prossima stagione.