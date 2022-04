Bodo Glimt ancora indigesto per la Roma. Dopo il 6-1 subito nei gironi, la squadra di Josè Mourinho torna dalla Norvegia con un'altra sconfitta, questa volta per 2 a 1, che complica non poco i discorsi per la qualificazione in questi quarti di finale di Conference League. Passati in vantaggio con Lorenzo Pellegrini al 43', i giallorossi si sono fatti rimontare nel secondo tempo subendo i gol di Brice Wembangomo al 56' e di Hugo Vetlesen all'89'. Sarà decisiva, dunque, la gara di ritorno prevista a Roma giovedì prossimo, 14 aprile. Prima, però, la squadra capitolina - attualmente quinta nella classifica di Serie A con 54 punti, cinque in meno della Juve - è attesa dall'impegno in campionato di domenica contro la Salernitana.