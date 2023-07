Sulle colonne di Calciomercato.com Giancarloha detto la sua sulla possibile esclusione delladalla, con lache sta procrastinando il momento della decisione. "E’ del tutto disdicevole e grave che l'Uefa faccia i comodi propri e del presidente Aleksander, anziché comunicare in maniera ufficiale, chi traabbia diritto a partecipare alla Conference League", si legge su CM. "Ora non so se Ceferin ritenga che in Italia tutti siano proni ai suoi voleri, ma se non lo sapesse sia l'una (la Juventus), sia l'altra squadra (la Fiorentina) sono impegnate in operazioni di mercato che possono variare a seconda degli impegni europei o meno. Passi per la Juventus che, da una parte, sa già di essere esclusa e, dall'altra, una squadra competitiva la deve allestire comunque per il campionato. Ma la Fiorentina è in una condizione diversa: tra partecipare o meno ad una coppa europea ce ne passa e il suo mercato deve certamente essere adeguato agli impegni. Questa attesa, invece, la danneggia perché riduce le possibilità di scelta dei calciatori disponibili".