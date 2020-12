Alti e bassi per Dejan Kulusevski, che Andrea Pirlo sta gestendo tra campo e panchina per evitare di bruciarlo. Le sue presenze dal primo minuto sono sempre meno, a commentare l'andamento dello svedese è Paolo Condò: 'Bisogna capire cosa sta succedendo - ha detto il giornalista negli studi di Sky Sport - anche a Benevento è finito in panchina e quando è entrato è stato molto deludente. Era partito tutto bene ed erano tutti pazzi per lui, compreso me; non ha avuto paura del salto dal Parma alla Juve e metteva in mostra talento e qualità. Ora, invece, è scivolato tra le riserve. Come mai?".