"Molti tifosi sono certi che chi commenta le partite sia un sostenitore della squadra loro avversaria. Per quanto riguarda la seconda voce, beh... stasera gli juventini che lo penseranno avranno ragione". Un tweet simpatico, scritto dal giornalista di Sky Sport Paolo Condò, che in Triestina-Juve è la seconda voce ufficiale della telecronaca. La rinomata penna italiana non ha infatti mai nascosto la sua simpatia per la Triestina, squadra con cui è cresciuto e di cui si professa grandissimo tifosi. Stavolta, insomma, le dietrologie avranno un finale diverso: ma l'atmosfera è di festa, e anche con Condò sono stati tanti tifosi a riconoscere la propria sincera ammirazione.