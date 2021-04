Paolo Condò, a Sky Sport, ha parlato del momento della Juventus: "Se cambi tre allenatori in tre anni, i primi due vincitori peraltro dello scudetto, è chiaro che ci sia qualcosa che non vada a livello societario. A mio modo di vedere, poi, si è ormai conclusa la parabola di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ha fatto tutti i gol che ci si aspettavano da lui, ma è stato preso in un momento di generale calo del livello dell'organico, e mentre nei primi due anni il portoghese ha funto da tappabuchi, portando i bianconeri a vincere lo scudetto, quest'anno invece no".