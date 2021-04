Il giornalista Paolo Condò si è ritrovato oggi messo in mezzo nel dibattito che si potrebbe riassumere tra "risultatisti" e "giochisti". In tutto questo, in un tweet ha svelato la posizione di Allegri rispetto a Sarri e alla contrapposizione che nel dibattito pubblico si è creata: "Allegri è una persona con la quale ho un antico rapporto. Quel tipo di contrapposizione con Sarri lo faceva inquietare. Per superarla estremizzava (ed estremizza ancora) il discorso “contano solo i giocatori”. Facendo un torto anche al suo ottimo lavoro (e un po’ mi dispiace)".