Il commento di Paolo Condò a La Repubblica del match di ieri sera tra Juventus e Atalanta: "La Juventus non è semplice da superare uscendo in palleggio dalla propria area, perché fra qualità specifiche e buoni posizionamenti il pacchetto dei cacciatori di palloni è molto agguerrito. Di Cuadrado si sapeva, la vera novità è McKennie, del quale a ogni partita si scopre una dote. Per tutto il primo tempo l’Atalanta soffre la rapidità del pressing bianconero, intestardendosi in un fraseggio pericolosissimo: il gol di Chiesa nasce da un recupero di Bentancur, come da aforisma di Klopp, «il miglior trequartista è il pallone recuperato alto». Finché Zapata battaglia con De Ligt, che fisicamente lo regge, non ci sono sbocchi; meglio quando sceglie Bonucci (che peraltro non sbraca), come da palla-gol sventata da Szczesny subito dopo l’1-0. Comunque, nei primi 45’ la superiorità della Juve è netta, con la squadra tenuta molto corta dall’aggressività di

tutti i reparti, lanciati simultaneamente in avanti grazie alla continua copertura del pallone: un lavoro specifico sul quale Pirlo mostra ormai stabilmente i suoi progressi. La ripresa è di segno diverso, a volte perfino opposto, perché appena

la Juve comincia a perdere questa sincronia l’Atalanta avanza il suo baricentro, in ossequio al coraggio che da cinque anni è il suo tratto distintivo, e a centrocampo prende il sopravvento fino a meritare il pareggio, che Gollini conserva parando

tutto, persino un rigore di Ronaldo".