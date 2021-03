A Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato il momento della Juve di Pirlo: "C'è deficit di leadership per l'allenatore della Juve. Ha le nozioni ma non sono sicuro che abbia la dialettica necessaria, perché un allenatore urla e l’ha anche ricordato Allegri ieri. La Juve ha avuto questa necessità nel corso dell’anno, lui si deve fare violenza per diventare un urlatore e non sono sicuro che lo farà fino in fondo".



L'ESEMPIO - "Contro il Porto la Juve sembrava una nave in tempesta, i giocatori si urlavano l’un l’altro per farsi forza e non arrivava l’indicazione dalla panchina. La Juve ha iniziato un progetto di ristrutturazione: sul mercato ha indovinato alcuni giocatori come Chiesa, mentre non ha indovinato giocatori come Ramsey e Rabiot".