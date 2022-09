Nel suo commento per Repubblica, Paolotorna a parlare della Juventus e di Massimiliano: "La battuta di Allegri dopo la magra figura di Firenze - “andiamo a Parigi ma la partita da vincere è quella successiva col Benfica” - ha un senso pratico ma non andava fatta, perché sottintende una subalternità della Juve che i giocatori dovrebbero essere sollecitati a ribaltare, non ad accettare".