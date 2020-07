Il giornalista Paolo Condò, ospite negli studi di Sky Sport, si è soffermato sulla Juventus di Maurizio Sarri, pronunciandosi sul tecnico toscano: “Da allenatore debuttante con il Barcellona, Guardiola ha avuto il coraggio di mandare via Deco, Ronaldinho ed Eto’o, l’unico poi ad essere rimasta un anno in più. A pensarlo oggi sembra una follia. Sarri non se l’è sentita di farlo con Agnelli e dire: ‘Ok, io vengo, però per poter esprimere il mio gioco mi servono questi due/tre giocatori’, come Jorginho per esempio’.