Paoloai microfoni di SkySport ha parlato della situazione di mercato della Juventus e di un ipotetico ritorno sulla panchina bianconera di Antonio. Le sue parole:"Ederson? L'Atalanta non ha particolari esigenze economiche e la vedo dura a gennaio. Samardizc è in vendita per il giusto prezzo, bisogna capire l'indice di liquidità a disposizione della Juventus. Conte? Milan e Napoli potrebbero cambiare allenatore, il ciclo di Pioli potrebbe essere concluso, Mazzarri andrà via sicuramente. Chi poteva temerlo è Allegri ma ormai non è più così perché ha cacciato ogni dubbio quest'anno".