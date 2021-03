"Ronaldo è stato preso perché tu hai giocato due finali, ti è mancato pochissimo per vincere e una volta ti ha punito Messi, l'altra Ronaldo. Tu fai questa equazione e ne prendi uno per vincere. Soltanto che nelle prime due stagioni è franato il resto della Juve, stavolta è franato anche Ronaldo. Tanto che in questo momento il rinnovo del contratto riceverebbe una risposta negativa". Così Paolo Condò ha parlato di Ronaldo e del suo futuro alla Juve nel suo intervento a Sky.