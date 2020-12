Hanno fatto rumore le dichiarazioni di Andrea Pirlo sul suo "dare fastidio a qualcuno" in relazione alle critiche che sta ricevendo in questo inizio di gestione alla Juventus. Nello studio di Sky Sport dedicato alla Champions League, il noto giornalista Paolo Condò, peraltro ex "collega" dell'allenatore bianconero avendo condiviso in passato gli stessi studi Sky, ha fornito la propria chiave di lettura: "Alludere a dei 'nemici' non sta bene in bocca a uno come Pirlo. Probabilmente qualche collega con esperienza trentennale 'mugugna' vedendo un allenatore alla primissima esperienza messo ad allenare una squadra del calibro della Juventus".