Paolo Condò, in diretta su Sky Sport, ha espresso il suo pensiero sul nuovo percorso bianconero: "Pirlo è stato scelto per il prossimo ciclo della Juventus. La squadra dovrà crescere insieme a lui, dovrà gestire dunque anche il tramonto di alcuni giocatori. Penso al pacchetto difensivo, penso allo stesso Ronaldo. Chissà quanto tempo resterà quello del gol a Roma. Gestirà questo pacchetto soft di giocatori che stanno crescendo, penso a Kulusevski. Gli allenatori scudettati negli ultimi due anni sono stato esonerati: non mi stupirei onestamente se dovesse arrivare una conferma anche con un secondo posto".