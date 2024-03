Paoloa La Repubblica ha commentato il momento attuale della Juventus. Questo il commento del noto giornalista:"Chi non se la passa altrettanto bene è invece Max Allegri, 7 punti nelle ultime 8 giornate con la Juve e il nervosismo del tecnico e dell'espulso Vlahovic. Testimonia di uno scollamento che gara dopo gara si allarga come una voragine: la Champions non è ancora a rischio perché il grano messo da parte tra agosto e gennaio era tanto".