Il giornalista Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare lo scontro tra Messi e Cristiano Ronaldo di ieri sera e per dire la sua sulla lotta al primato in Serie A: "Messi mi è sembrato malinconico. È l'unico che ha giocato perché sentiva la sfida con Cristiano Ronaldo. Ieri deve aver pensato che ha avuto ragione in estate a volersene andare via. Il Napoli è la quarta pretendente allo Scudetto: Inter e Juve lo erano dall'inizio, mentre il Milan si è conquistato questo posto".