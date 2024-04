Paolo, noto giornalista e volto televisivo, negli studi di SkySport ha fatto un'attenta e precisa analisi sul momento della Juventus e in particolare con un focus sulla Coppa Italia contro la Lazio (andata in programma martedì sera allo Stadium). Le sue parole:- "La Juve mantiene un piccolo margine, ma non certo andando avanti a questa andatura. La Juve è in crisi. La partita di sabato l’aveva considerata finita, invece a 10 secondi dalla fine Guendozi ha pescato alla grande Marusic. Questo risultato può condizionarla psicologicamente in Coppa Italia".