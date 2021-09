Paolo, a Sky Sport, ha parlato del momento di Szczesny: "Dall'errore commesso a Oporto, è come se quello sbaglio, alla fine decisivo per la qualificazione, avesse iniziato un condizionamento dal quale non riesce a liberarsi. Anche all'Europeo non era stato inappuntabile. Ha perso serenità, si sa che la Juve avrebbe preso Donnarumma, ma il fatto di non aver trovato una collocazione per Szczesny, qualcosa ha mosso. Se è venuto a saperlo, non può essere al 100%".