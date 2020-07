Il giornalista Paolo Condò, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Genoa, spiegando il mancato aggancio alla Juventus nel corso della stagione: “Questa era una Juve attaccabile e l’Inter non l’ha fatto fino in fondo. Dopo questa vittoria però il bicchiere è mezzo pieno, perché ho visto una crescita di squadra in termini di punti, gol fatti e subiti. La cosa in cui ha sbagliato spesso è stata la gestione delle gare e anche con il Genoa è stato necessario soffrire un po’, chiusa nella sua metà campo, ma grazie a Sanchez e Lukaku non ha preso gol nel finale”.