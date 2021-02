Il giornalista Paolo Condò ha parlato a Sky Sport delle gerarchie nella corsa scudetto in corso nel campionato di Serie A. Sottolineando come l'Inter si sia messa in una posizione di vantaggio anche vista l'esclusione dalle coppe: "La corsa allo scudetto dell'Inter si può immaginare come se fosse posizionata in prima corsia. Con l'eliminazione da tutte le coppe l'Inter è riuscita a mettere la testa davanti quando siamo ancora in piena curva e si spera che le altre italiane vadano avanti a lungo nelle coppe europee".