La Juventus non può fallire l'accesso alla Champions League: questo, in sintesi, il pensiero del giornalista Paolo Condò - intervenuto in collegamento su Sky Sport. "Non entrare tra le prime quattro sarebbe un fallimento clamoroso. Per lo scudetto io continuo a non calcolarla ma il traguardo della zona Champions mi sembra inderogabile. Vlahovic? Commisso ha fatto bene a venderlo alla Juve, la cifra mi sembra corretta. E Dybala lo vedo ancora al centro dell'attacco con Vlahovic. Paulo è unico, non rinuncerei a lui".