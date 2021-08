Nel suo editoriale scritto per la Repubblica, il giornalistaha parlato del difficile inizio di campionato della Juventus. Ecco un estratto del suo articolo:"I 5 punti di distacco accumulati dalla Juve nei confronti di cinque avversarie, sommati alla rinuncia a Cristiano Ronaldo, hanno corretto subito uno dei temi forti dell’estate, ovvero il ritorno dei bianconeri al ruolo di favoriti. Non è così. Napoli-Juve alla ripresa si annuncia fin da ora come un’ordalia, perché Spalletti sarà certamente ingolosito dalla prospettiva di mandare la grande rivale a meno 8. Non sarebbe nulla di definitivo, sei anni fa la seconda Juve di Allegri rimontò un distacco di 11 punti alla decima giornata e finì per vincere lo scudetto con 9 lunghezze di margine.