Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato di Juve-Napoli: "Io sono disturbato per il punto di penalizzazione, come sono disturbato dal punto che è stato tolto alla Roma perché Diawara è stato inserito in una lista o nell’altra. Per me la classifica è sacra, ci sono le multe quando c’è un comportamento negativo. Come sono certo che Gattuso e i giocatori avrebbero voluto giocare - ed essenzialmente è stato De Laurentiis che non venisse giocata - allo stesso modo penso ad Andrea Agnelli, in cui tutti stanno aspettando due sconfitte di Pirlo. Ci sono altre 19 squadre che non vedono uno Scudetto da nove anni, tutti vogliono battere la Juventus. La questione di Calciopoli? Esisterà mai un punto dove si dice “ok, basta?” perché impedisce al calcio italiano di aver una memoria condivisa".