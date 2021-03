Paolo Condò ha parlato a Sky dopo l'eliminazione della Juve dalla Champions League: "Allegri è stato eliminato contro una grande squadra, l'Ajax. Sarri e Pirlo contro Lione e Porto, che non sono a quel livello. L'eliminazione dal punto di vista finanziario è un disastro assoluto. Non sono solo i 10 milioni di questo passaggio del turno, ma in generale anche nei prossimi".