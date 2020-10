Appuntamento contro lo Spezia da non mancare. La Juventus domani sarà impegnata allo stadio Dino Manuzzi contro la squadra di Italiano, per ritrovare la vittoria dopo i pareggi contro Roma, Crotone e Verona. Il giornalista Paolo Condò ha espresso la sua idea sullo scudetto negli studi di Sky Sport: “La Juventus ha dei problemi, l’Inter deve approfittare di questo momento. Ricordo il campionato 2015/2016 in cui la Juve ebbe grandi difficoltà iniziali, e le altre squadre non riuscirono ad allontanarsi. L’Inter ha una carota davanti a sé”.