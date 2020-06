Paolo Condò, ai microfoni di Radio Punto Nuovo Show, ha parlato della scelta della Juventus di affidarsi a Maurizio Sarri all'inizio di questa stagione: "Nel momento in cui la Juventus viene da 8 scudetti, il calcolo della dirigenza della Juventus è stato 'Mal che vada vinciamo un altro scudetto, proviamo a vedere come va a finire in Europa'. Perlomeno lo scudetto è necessario, per non rendere la stagione disastrosa. Ho sentito tante cose giustissime su Gennaro Gattuso. Parliamo di una persona straordinaria. Come tecnico sta crescendo sulla scia di Simeone".