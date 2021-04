Paolo Condò, nell'edizione di oggi di Repubblica, ha fatto il punto sul campionato: "In genere l'apertura del dibattito sul gioco di chi vince segna che il campionato è finito. Succedeva lo stesso ai tempi della Juve di Allegri o del Napoli di Sarri. L'Inter ha mantenuto inalterate le distanze e manca una gara in meno a fine campionato. Quest'anno ha giocato in più di un modo e soprattutto a differente intensità a seconda del periodo: finché era in Champions a corso alla velocità delle altre, poi ha accelerato. Undici successi consecutivi non arrivano gratis, soprattutto in questa stagione: costano una fatica che trasforma la squadra agile e sfrontata vista contro Milan e Juventus, in una squadra capace di lasciare il pallone al Sassuolo, ma non i punti".