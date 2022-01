Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha analizzato il momento della Juventus: "Ormai abbiamo capito che questo non sarà un anno di investimenti enormi per la Juventus. Ma, calcolando l’importanza di arrivare tra le prime quattro per motivi prettamente economici, sarebbe necessario fare qualcosa per il centrocampo", ha detto.