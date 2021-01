Paolo Condò, a Sky Sport, ha parlato di Inter-Juve: "Credo che Hakimi possa giocare in una difesa a quattro, che Bastoni possa essere un buon terzino sinistro. Nella mia top11 delle due formazioni, Eriksen magari è il mio trequartista, anche se fa il regista. Cambia ruolo? Il mestiere dell'allenatore è questo, davanti alla possibilità di fare un cambio, Conte prova a riciclare il giocatore in un altro ruolo. Hai visto mai che guadagni un giocatore in un altro ruolo...".