Paolo Condò, a Sky Sport, ha parlato della Juventus e di Ronaldo: "Morata non sta attraversando un grande periodo, da tempo coltivo questa coppia. Io vorrei vedere Ronaldo centravanti e i due sui lati, con capacità di fare gol e crossare, per innescare il colpo di testa di Cristiano. Penso anche a un futuro di Dybala in questa squadra e magari può fare il sottopunta, molto osé, molto offensivo. Ma l'esperienza dice che, se sei offensivo, puoi vincere la coppa. Ronaldo? Ha fatto gli ultimi sette gol della Juventus nella sfida a eliminazione diretta. Ho la sensazione che impigrisca: tanti pensano che alla fine ci penserà lui e così si spiegherebbero i risultati peggiori. Pensate però alle punizioni: le tira sempre lui pur avendo le cifre negative".