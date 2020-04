Duro, durissimo, il commento di Paolo Condò. Il giornalista, a Sky Sport, ha parlato in merito alle nuove disposizioni del Governo. Che non riapre al calcio giocato. "Nel fatto che ieri si sia creato questo paradosso per il quale i giocatori non possono allenarsi all'interno dei propri centri sportivi, dove è più facile controllarli e rispettare il distanziamento, vedo una sorta di intento punitivo verso il calcio di Serie A - le sue parole -. Il discorso ormai diventa eminentemente politico: ricordo i tempi in cui Beppe Grillo propagandava la decrescita infelice come prospettiva augurabile nella sua testa, ho l'impressione che il Ministro Spadafora appartenga alla fazione interna del suo partito che continua a perseguire questa idea politica. In questo modo si pensa di colpire un mondo che comunque produce ricchezza, seppur in tutte le maniere rivedibili e correggibili. Questo è più un problema politico che operativo-sanitario".