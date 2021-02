Prima il rigore negato alla Juve contro il Porto, poi quello non dato ieri sera alla Lazio contro il Bayern Monaco. A commentare i due errori arbitrali in Champions è Paolo Condò, che negli studi di Sky ha detto: "In Europa sembra che ci debba essere un omicidio plurimo per rivedere alcuni episodi al Var. L'anno scorso dagli ottavi in poi una sola vostra c'è stata una segnalazione al Var, in Champions ci sono ritmi diversi e alcuni interventi non vengono considerati".