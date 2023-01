Paolo, a Repubblica, dà un'insufficienza alla Juventus finora vista in stagione: "La prematura eliminazione dalla Champions costa l'insufficienza piena alla Juventus (5) - scrive -. Allegri in campionato s'era poi ripreso, con la serie di otto successi consecutivi senza prendere gol: ma l'umiliante 5-1 subito a Napoli aveva messo fine ai sogni di rimonta prima ancora del terremoto giudiziario. Delle molte facce nuove arrivate in estate ha convinto soprattutto Milik, tanto che Vlahovic ormai non viene considerato un intoccabile, mentre Di Maria è un fragilissimo prodigio. Se solo trovasse continuità sarebbe l'uomo al quale chiedere l'Europa League e la coppa Italia, magari con l'aiuto di Chiesa".