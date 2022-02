Intervenuto negli studi di Sky Sport durante il post-partita di Champions League, il giornalista Paolo Condò è tornato su Villarreal-Juventus, ponendo l'attenzione su due giocatori in particolare: "La Juve ha due nuovi leader - ha detto - De Ligt e Vlahovic. Il primo porta su la squadra, il secondo non è bravo solo a correre nel lancio lungo verso la porta, ma anche in area di rigore. Bisogna cercare di mettergli accanto qualcuno".