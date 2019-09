Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha parlato del ritorno di Gigi Buffon alla Juventus: "Il significato di spogliatoio è molto più importante del significato tecnico. Il titolare è incontestabilmente Szczesny, ma il ruolo di dodicesimo è fortemente limitativo per Gigi. Credo che sia tornato su richiesta della società. Il trapianto tecnico fatto su Sarri non è banale, da parte della Juventus. Credo che la società abbia voluto rinforzare il famoso zoccolo duro, che è preziosissimo nel primo periodo. Poi le cose andranno insieme, da sole. Questa è certamente la stagione di passaggio per diventare dirigente".