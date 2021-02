Stasera scenderà in campo la Juventus, ma ieri uno degli ex bianconeri è stato protagonista nella sfida tra Psg e Barcellona. Si tratta di Moise Kean, che in Francia sta trovando molto più spazio di quello che si era ritagliato in Italia e in Premier League all'Everton. A rimanere stupito del rendimento dell'attaccante classe 2000 è il giornalista di Sky Sport Paolo Condò, che ha ammesso: "Quando è andato in Francia non capivo il motivo, mi sono chiesto come facesse a giocare lì se non ci riusciva all'Everton".